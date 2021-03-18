شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب المنصوري والقطامي في مجلس إدارة «أورينت للتأمين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقرت الجمعية العمومية السنوية لشركة أورينت للتأمين، توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 200 مليون درهم تمثل 40% من رأسمال الشركة البالغ 500 مليون درهم. وحققت الشركة صافي أرباح عن العام الماضي 2020 بلغت 430 مليون درهم، وتوجهت الجمعية العمومية بالشكر إلى مجلس إدارة الشركة الذي انتهت دورته، وإلى الإدارة التنفيذية على النتائج المميزة واستمرار الزيادة في الأقساط وفي صافي الأرباح على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية التي حدثت في العام 2020 وتفشي جائحة «كورونا». كما تضمنت بنود الجمعية العمومية السنوية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة، حيث أسفرت عن انتخاب كل من عبد الله حمد الفطيم، وعمر عبد الله الفطيم، وميرة عمر الفطيم في المجلس لدورة جديدة، كما تم انتخاب عضوين جديدين في المجلس؛ هما المهندس سلطان سعيد المنصوري، وحميد محمد القطامي.