الاقتصاد

انتخاب المنصوري والقطامي في مجلس إدارة «أورينت للتأمين»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب المنصوري والقطامي في مجلس إدارة «أورينت للتأمين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقرت الجمعية العمومية السنوية لشركة أورينت للتأمين، توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 200 مليون درهم تمثل 40% من رأسمال الشركة البالغ 500 مليون درهم. وحققت الشركة صافي أرباح عن العام الماضي 2020 بلغت 430 مليون درهم، وتوجهت الجمعية العمومية بالشكر إلى مجلس إدارة الشركة الذي انتهت دورته، وإلى الإدارة التنفيذية على النتائج المميزة واستمرار الزيادة في الأقساط وفي صافي الأرباح على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية التي حدثت في العام 2020 وتفشي جائحة «».  كما تضمنت بنود الجمعية العمومية السنوية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة، حيث أسفرت عن انتخاب كل من عبد الله حمد الفطيم، وعمر عبد الله الفطيم، وميرة عمر الفطيم في المجلس لدورة جديدة، كما تم انتخاب عضوين جديدين في المجلس؛ هما المهندس سلطان سعيد المنصوري، وحميد محمد القطامي. 

مقر أورينت للتأمين في دبي

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا