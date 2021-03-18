شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي أول بنك أمريكي كبير يتيح «بيتكوين» لعملائه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت قناة (سي.إن.بي.سي)، الأربعاء، إن مورجان ستانلي أصبح أول بنك أمريكي كبير يتيح عملة «بيتكوين» لعملاء إدارة الثروات لديه.

وأبلغ البنك مستشاريه الماليين في مذكرة داخلية أنه سيسمح بالاستثمار في ثلاثة صناديق تتيح تملك «بيتكوين»، حسبما أوردته «سي.إن.بي.سي»، نقلاً عن مصادر قالت إنها مطلعة اطلاعاً مباشراً. جاء ذلك بعد طلب عملاء إمكانية الانكشاف على العملة المشفرة.

وكانت «بيتكوين» قفزت إلى مستوى قياسي عند 61 ألفاً و781.83 دولار، السبت، لكنها تراجعت منُذ ذلك الحين مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح، وبفعل أنباء عن خطط هندية لحظر العملات المشفرة.

وتكتسب العملة المشفرة قبولاً عاماً في الآونة الأخيرة، مع مراهنة شركات مثل «تسلا» عليها. وفي الشهر الماضي، أقام بنك نيويورك مليون وحدة جديدة لمساعدة العملاء في الاحتفاظ بالأصول الرقمية والتعامل عليها.

ووفقاً لتقرير «سي.إن.بي.سي»، فإن الاستثمار في الصناديق سيقتصر على من يملكون أصولاً لا تقل عن مليوني دولار لدى البنك، تزيد إلى خمسة ملايين دولار على الأقل، في حالة شركات الاستثمار. ويُشترط في كلتا الحالتين ألا يقل عمر الحساب المفتوح مع البنك عن ستة أشهر. (رويترز)