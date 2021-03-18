شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة عند مستوياتها الصفرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قفزة سريعة في النمو الاقتصادي والتضخم هذا العام مع انحسار أزمة «كوفيد-19»، وجدد تعهده بإبقاء هدفه لسعر الفائدة قريباً من الصفر لأعوام مقبلة.

ويتوقع البنك المركزي الأمريكي نمو الاقتصاد 6.5 في المئة هذا العام، وتراجع معدل البطالة إلى 4.5 في المئة بنهاية السنة، مقارنة مع نمو متوقع 4.2 في المئة، وبطالة خمسة في المئة في تقديرات اجتماع ديسمبر/ كانون الأول.

وبات من المتوقع أن تتجاوز معدلات ارتفاع الأسعار هدف مجلس الاحتياطي البالغ اثنين في المئة هذا العام، لتصل إلى 2.4 في المئة بنهاية السنة، ثم تتراجع في 2022. وقالت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في بيان «مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف ارتفعت». وقررت اللجنة إبقاء هدف سعر فائدة ليلة واحدة في نطاق الصفر إلى 0.25 في المئة.

لكن تحسن التوقعات الاقتصادية لم يغير توقعات صناع السياسات لأسعار الفائدة، وإن كان هناك تحول أولي في وجهات النظر. فقد توقع سبعة من 18 مسؤولاً رفع أسعار الفائدة في 2023، مقارنة مع خمسة في ديسمبر/ كانون الأول. ورأى أربعة مسؤولين أنه قد يتعين رفع الفائدة في العام المقبل، وهو الرأي الذي لم يقل به أحد في ديسمبر/ كانون الأول.