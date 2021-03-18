شكرا لقرائتكم خبر عن ثورة الطاقة الخضراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُعد الهند ثالث أكبر منتج لثاني أكسيد الكربون في العالم، إذ استحوذت على 7% من الإجمالي العالمي في عام 2018. كما أنها أيضاً سادس أكبر اقتصاد عالمي، وبحلول عام 2030، من المتوقع أن ترتقي إلى المرتبة الثالثة. ولكن وفقاً لتقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية، فإنه ما لم تكن هناك ثورة طاقة خضراء، ستصبح الهند مصدراً رئيسياً لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية.

وعلى الرغم من أن نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة في الهند أقل من مثيلتها في الصين والولايات المتحدة، إلا أن الهند لا تزال تعتمد بشدة على الفحم لتوليد الكهرباء. ويأتي أكثر من 80% من طاقة البلاد الكهربائية من حرق الفحم والنفط والكتلة الحيوية.

تضاعف استخدام الطاقة في الهند منذ عام 2000، ويشكل توليدها حالياً أكثر من نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أنّ نمو الطلب على الطاقة في الهند سوف يفوق أي دولة أخرى حتى عام 2040 على الأقل.

ولم يكن النمو الاقتصادي وحده هو الدافع وراء طلب الهند الكثيف على الطاقة، فبحسب الوكالة، سيزداد عدد سكان الهند بحوالي 270 مليون شخص إضافي على مدار الأعوام العشرين القادمة، وسيؤدي تأمين المأوى لهذا العدد المتزايد من السكان بكل تأكيد إلى زيادة الطلب على الصناعات كثيفة الكربون مثل الأسمنت والصلب.

تمثل الشمس حالياً 4% فقط من نسبة توليد الطاقة في الهند. وستحتاج البلاد إلى إنفاق 1.4 تريليون دولار خلال 20 عاماً لجعل إمدادات الطاقة لديها مستدامة، أي 70% أكثر مما هو منصوص عليه في تخطيط سياسة الحكومة الحالية.

ولن تتمكن إمدادات النفط والغاز المحلية من مواكبة الطلب المتزايد، لذلك فالخطر موجود جرّاء تقلب الأسعار والسوق ما لم تنظر الهند إلى مستقبل الطاقة الخضراء بعين الاعتبار.

وستكون هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية والآلات لتحقيق النمو الاقتصادي السريع، ويجب أن تكون هذه الأدوات مستدامة وإلا فإن المعدات الجديدة يمكن أن تمثل 60% من جميع الانبعاثات بحلول أواخر العقد الثالث من القرن الحالي.

وعلى الرغم من التحديات، كانت إنجازات الهند حتى الآن رائعة بهذا الصدد، ومنها حملة ترويج ناجحة على مستوى البلاد لاستخدام إضاءة «إل إي دي» عالية الكفاءة. كما أمّنت الهند الطاقة الكهربائية لمئات الملايين من الناس، ووسعت نطاق استخدام الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية.

ومع ذلك، لا يزال العديد من المستهلكين يعتمدون على كهرباء غير موثوقة، ولا يزال أكثر من 600 مليون شخص يستخدمون الحطب في الطهي. فإمدادات الطاقة الموثوقة هي أيضاً مفتاح للحد من المستويات المزمنة لتلوث الهواء في الهند.

(ذا برينت)