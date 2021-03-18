شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء من «فيسبوك» لتخفيف التوتر في الموقع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة فيسبوك، الأربعاء، إنها شرعت في إلغاء التوصيات التي تقدمها للمستخدمين عالمياً بشأن الصفحات الجماعية لموضوعات سياسية واجتماعية، وذلك في تحرك قالت إنه يصب في اتجاه تخفيف التوتر في الموقع.

كما أعلنت الشركة في تدوينة، تغييرات تهدف إلى الحد من الوصول إلى مجموعات تخالف قواعد الموقع، لا سيما إظهارها بشكل أقل عند البحث أو تنبيه الأفراد عند شروعهم في الانضمام إلى صفحة جماعية سبق لها مخالفات السياسات.

ويحذر الباحثون ومنظمات الحقوق المدنية منذ فترة، من أن الصفحات الجماعية على فيسبوك، التي روجت لها الشركة باعتبارها أماكن لتجمع ذوي الاهتمامات المشتركة، مثل الرياضة أو الموسيقى، تستخدم أيضاً في نشر معلومات مضللة وتنظيم أنشطة متطرفة.

وقال توم أليسون نائب رئيس قسم الهندسة في فيسبوك، في مقابلة الثلاثاء، إن الشركة تستثمر بقوة في الصفحات الجماعية. وأكد أن التغييرات التي أدخلت على التوصية في صفحات المجموعات السياسية والأهلية التي أعلنها مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك في اتصال في يناير/كانون الثاني، بشأن الأرباح، كانت بسبب رغبة المستخدمين في رؤية محتوى سياسي أقل. وتابع: «يريدوننا أن نخفض الحرارة قليلاً».

وأضاف أن المجموعات المشكلة حديثاً ـ عن أي موضوع ـ سيتعين عليها الانتظار 21 يوماً قبل إصدار أي توصية بشأنها، من أجل إتاحة الوقت لفيسبوك لفهم كيفية عمل المجموعة.

(رويترز)