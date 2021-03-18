الاقتصاد

وفاة الفنانة السورية ميادة بسيليس بعد صراع مع السرطان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفيت مساء الأربعاء المطربة السورية ميادة بسيليس عن عمر يناهز 54 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سورية.

ونعت وزارة الإعلام السورية الفنانة ميادة بسيليس. وكان زوج الفنانة الراحلة الموسيقار سمير كويفاتي قد أكد منذ أسابيع خبر إصابتها بالسرطان.

وولدت بسيليس عام 1967 في مدينة حلب، وبدأت مشوارها الغنائي منذ سن التاسعة عبر إذاعة محلية.

وصدر للمطربة الراحلة نحو  14 ألبوماً بداية من العام 1986، حيث تعد أغنيتها "كذبك حلو" التي حازت على الجائزة الذهبية كأفضل أغنية عربية في العام 1999 بمثابة جواز سفرها نحو عالم الشهرة.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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