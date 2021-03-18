شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على رجل قرب مقر إقامة نائبة الرئيس الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز)

قال جهاز الخدمة السرية الأمريكي، إن رجلاً من سان أنطونيو بولاية تكساس أُلقي القبض عليه قرب مقر الإقامة الرسمي لنائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس في واشنطن ووجهت له اتهامات متعلقة بالأسلحة.

وأضاف الجهاز المسؤول عن أمن الرؤساء الأمريكيين ونوابهم إن ضباطاً تابعين له يرتدون ملابس مدنية أمسكوا ببول موراي (31 عاما) في شارع قرب مجمع حكومي يضم مقر إقامة نائبة الرئيس والمرصد البحري الأمريكي. وقالت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن إن ضباطها ألقوا القبض على مواري ووجهوا له الاتهامات.