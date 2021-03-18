شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس تنزانيا جون ماجوفولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيروبي - (رويترز)أعلنت سامية حسن نائبة رئيس تنزانيا على التلفزيون الرسمي وفاة الرئيس جون ماجوفولي عن 61 عاماً بعد أن غاب أسبوعين عن الحياة العامة مثيراً تكهنات بشأن حالته الصحية.وكان ماجوفولي من أبرز المتشككين في خطورة جائحة فيروس كورونا المستجد . ولم يظهر ماجوفولي علنا منذ 27 فبراير/شباط، مما أثار شائعات عن إصابته بكوفيد-19. ونفى مسؤولون أنه مريض في 12 مارس/آذار.

وقالت نائبة الرئيس على محطة (تي.بي.سي) الرسمية: "يؤسفني أن أعلن أن اليوم 17 مارس 2021 حوالي الساعة السادسة مساء فقدنا قائدنا الشجاع الرئيس جون ماجوفولي الذي توفي متأثرا بمرض في القلب في مستشفى مزينا بدار السلام التي كان يتلقى فيها العلاج". وأضافت أن ترتيبات الدفن جارية وأعلنت 14 يوماً من الحداد وتنكيس الأعلام.

وبعد إعلان الوفاة، قال زعيم المعارضة زيتو كابوي إنه تحدث إلى نائبة الرئيس لتقديم التعازي في وفاة ماجوفولي. وقال في بيان نشره على تويتر: "الأمة ستتذكره من أجل مساهمته في تنمية بلادنا". ووفقا للدستور التنزاني، من المفترض أن تتولى سامية حسن (61 عاماً) الرئاسة لباقي ولاية الراحل ماجوفولي البالغة خمس سنوات والتي بدأها العام الماضي بعد أن فاز بولاية رئاسية ثانية. وستصبح بذلك أول رئيسة لدولة في شرق القارة الإفريقية.