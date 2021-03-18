تقرير: 26.77 الف خريج ببرنامج تنمية القدرات لهيئة تكنولوجيا المعلومات

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القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حكومى، وصول إجمالى خريجى برنامج تنمية القدرات المقدم من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إلى نحو 26.77 الف خريخ فى يوليو - سبتمبر 2020 مقارنة بنحو 25.65 الف خريج فى أبريل - يونيو 2020 و 24.34 الف خريج فى يوليو - سبتمبر 2019.

كما تنفذ الحكومة استراتيجية فى بناء القدرات والتدريب من أجل خلق كفاءات رقمية بما يتواكب مع متطلبات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة من أماكنهم دون التقيد بحدود السوق المحلى، وذلك من خلال اتاحة برامج تدريبية فى مستويات تكنولوجية مختلفة والتوسع فى أعداد المتدربين.

وتستهدف الهيئة زيادة اعداد الحاصلين على التدريب من 4 آلاف متدرب خلال العام المالى 2018/2019 إلى أكثر من 115 آلف شاب خلال العام المالى الحالى بتكلفة اجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه.