المياه الوطنية تتفاهم مع شركتين لتعزيز المحتوى المحلي في إنتاج أنابيب الدكتايل

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وقع مذكرتي التفاهم، الرئيس التنفيذي لشركة المياه المهندس محمد الموكلي، وعضو مجلس المديرين، والرئيس التنفيذي للشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل المحدودة (ساديب) الدكتور سليمان التويجري، ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لأنابيب الدكتايل المحدودة (اندبكو) الدكتور فهد العذل.
وقال الموكلي «إن مذكرتي التفاهم ستعززان المحتوى المحلي في صناعة أنابيب الدكتايل محليا، وتدعمان كفاءة جودة التصنيع الوطني لها وفق معايير الشركة وإجراءاتها المتبعة لاستقطاب المصانع الوطنية المستوفية لمتطلبات جودة المنتجات الحديثة للمياه، وتحقيق التنمية المستدامة لقطاع المياه في المملكة»، مؤكدا أن الشركة تسعى إلى تعزيز سلاسل الإمداد المحلي على المدى البعيد في صناعة المياه.
وأوضح أن مذكرتي التفاهم المبرمتين هما نتاج للتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في منتصف سبتمبر الماضي بمنح الأولوية للمصانع الوطنية، وإصدار دليل المحتوى المحلي الخاص بقطاع المياه وتحديد منهجية وآلية قياس موحدة، والمساعدة على دعم قدرة المصانع الوطنية للوفاء بمتطلبات المشروعات الرأسمالية والعمليات التشغيلية لقطاع المياه.
وبين الموكلي أن هذا التوقيع يتماشى مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تمنح الأولوية للمصانع الوطنية للوفاء باحتياجات الشركة، ومكونات مشروعاتها وسلاسل إمداداتها، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال السلع المحلية والأصول والتقنية.
أهداف مذكرتي التفاهم:
- تعزيز المحتوى المحلي في صناعة أنابيب الدكتايل محليا.
- استقطاب المصانع الوطنية المستوفية لمتطلبات الجودة.
- تحقيق التنمية المستدامة لقطاع المياه في المملكة.
- تعزيز سلاسل الإمداد المحلي على المدى البعيد.
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