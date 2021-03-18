شكرا لقرائتكم خبر فحص العمالة المهنية بـ 5 لغات ويستهدف 1.7 مليون عامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قسمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد بدء الإلزام بفحص العمالة المهنية إلى 5 فئات بحسب حجم المنشأة، حيث سيبدأ الإلزام بالفحص بالمنشآت العملاقة التي تبلغ عمالتها 3000 عامل فأكثر، وتنتهي بالمنشآت الصغيرة فئة (ب) والتي عمالتها من 1إلى 5 عمال، لافتة إلى أنه لن يتم إعفاء أي منشأة من الفحص، مشيرة إلى أن الفحص سيتضمن التحقق من 23 عائلة مهنية يندرج تحتها 1000 مهنة في مقدمتها الكهرباء والسباكة والميكانيكا والتبريد والتكييف وصيانة الآلات والالكترونيات والاتصالات والحدادة والتعدين وأعمال البناء.

وأوضحت أن الفحص داخل المملكة يستهدف 1.7 مليون عامل للحد من العمالة غير الماهرة، ويتم على أساس أسئلة نظرية وعملية تعتمد المعايير السعودية ووفقا لخمس لغات تمثل 80% من مجمل العمالة هي العربية والإنجليزية والهندية والأوردو والفلبينية، ويتم الاتفاق مع شركات مختلفة لمراجعة وتدقيق جودة الأسئلة، فيما يتم التنسيق حاليا مع وزارة الخارجية لتنسيق الاختبارات في الخارج وفق المعايير السعودية وبالتعاون مع معاهد متخصصة في بلدان العمالة.

رفع درجة النضج

وقال مدير الفحص المهني بشركة تكامل لخدمات الأعمال التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد العقيل، خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية عن بعد، «إن برنامج الفحص يهدف لإعادة هيكلة العلاقة التعاقدية بما يرفع درجة النضج في سوق العمل والتحقق من امتلاك العامل المهني للمهارات اللازمة من خلال اختبارين أحدهما نظري، والآخر عملي في مجال تخصصه.

5 سنوات مدة الشهادة

وأفاد أن مدة سريان الشهادة المعتمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، إلا أنه توجد مناقشة في الوقت الحاضر، حول ما إذا كان التجديد يستلزم اختبارا آخر أم لا، إلا أن الرأي الراجح هو في أن يكون التجديد بدون فحص جديد.

وفي رده على سؤال في حال قامت منشأة بتقديم عامل للفحص ثم تحول إلى منشأة أخرى.. هل تسترجع الأموال للمنشأة الأولى أم لا مطالبين بإلزام العامل بقضاء فترة السنوات الخمس الأولى على الأقل لدى الشركة التي دفعت قيمة الفحص، أشار إلى عدم وجود آلية لاسترجاع الأموال حتى الآن، حيث إنها تصرف على تكاليف الاختبارات.

حجز مبكر للمواعيد

ودعا العقيل جميع المنشآت إلى حجز المواعيد من خلال المنصة المتعلقة بفحص العمالة؛ لتكون جاهزة قبل فترة الإلزام مشيرا إلى أن التحقق من جودة ومهارة العمالة تفيد المنشأة التي يعملون بها، حتى قبل دخول فترة الإلزام الفعلية، لافتا إلى أن الاختبار يتم من خلاله التحقق من أن العامل يتقن المهنة التي استقدم من أجلها، لافتا إلى أن العامل ستكون له 3 محاولات لاجتياز الاختبار، وعند عدم تجاوزه الاختبار للمرة الثالثة، يدرج على أنه غير مؤهل للعمل ويرحل إلى خارج المملكة، مشيرا إلى أن استمرار العامل بالعمل بعد فشلة في المحاولة الثالثة يجعله ضمن المخالفين لأنظمة العمل بالمملكة وتتخذ ضده إجراءات رادعة.

لا إعفاء من الفحص

وأبان بأن شهادة الاجتياز التي يحصل عليها العامل في بلده في مهنة معينة حتى لو كانت من معاهد معروفة لا تغني عن الاختبار، ولا بد من أدائه، لافتا إلى أن المملكة بصدد التخلص من عبء العمالة غير الماهرة التي تكلف الاقتصاد الوطني كثيرا وتستنزف الأموال الوطنية.