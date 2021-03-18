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وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 2.710 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.715 مليارات ريال لصكوك تستحق في عام 2028.
فيما بلغت الشريحة الثانية 4.964 مليارات ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.964 مليارات ريال لصكوك تستحق في عام 2031.
يذكر أن هذا الإصدار المحلي يأتي بعد الخطوة التاريخية غير المسبوقة التي قام بها المركز الوطني لإدارة الدين نهاية شهر فبراير 2021م في إصداره الدولي الثاني للسندات الدولية باليورو، بعائد سلبي بإجمالي 1.5 مليار يورو ليكون أكبر شريحة أصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي.
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