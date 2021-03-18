شكرا لقرائتكم خبر وزير الشؤون البلدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أصدر قرارا يقضي بتعيين سيف بن سالم السويلم متحدثا رسميا للوزارة. وكان السويلم التحق بوزارة (الإسكان) سابقا منذ عام 1431هـ، ويحمل درجة البكالوريوس في الصحافة، والماجستير في الصحافة الالكترونية من جامعة الملك سعود، وحاصل على عدد من الدورات المتخصصة في مجال الإعلام والاتصال، كما عمل في الصحافة، وشارك في العديد من الملتقيات والمؤتمرات العلمية المحلية والدولية.



كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشؤون البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.