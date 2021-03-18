مباردة إحلال وتجديد السيارات:21 موديل من 5 ماركات سيارات ضمن المبادرة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم مبادرة الإحلال والتجديد بوزارة المالية، أن كل من يملك سيارة أجرة أو ملاكى مر عليها 20 عاما، يتقدم بسيارته ويحصل على حزمة من الحوافز، على أن تكون السيارات الجديدة محلية الصنع، مشيرا إلى أن هناك 21 موديل وطراز من 5 ماركات سيارات تعمل بالغاز والبنزين ضمن المبادرة.

وأضاف خلال تصريحات له على قناة الحياة: "يتم منح المتقدم بإحلال سيارته ما يسمى بالحافز الأخضر، وهو الأموال التي تتحملها الحكومة لتوفير تيسير مادى للمتقدمين للمبادرة، والسيارة الملاكى الحافز الأخضر الخاص بها 10% من قيمة السيارة بينما التاكسى أو الأجرة 20% من قيمة السيارة، حيث أن صاحب سيارة الأجرة بحكم القانون مضطر أن يقوم بالإحلال إذا مر على السيارة 20 عاما، بينما الملاكي هو مُخير".

وقال: "المبادرة تم تطبيقها فى 7 محافظات وهناك إقبال على إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة، والمبادرة نموذج للتعاون بين عدة جهات مختلفة، والمحافظات السبعة التى وقع عليها الاختيار لتطبيق المبادرة جاهزة للمساحات التى تستقبل السيارات القديمة من أجل إحلالها وهى الأكثر عددا بالسيارات التى مر عليها 20 عاما".