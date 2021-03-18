شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يغلق أعلى مستوى 33 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه بعد بيان الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء متخلصة من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وتحولت نحو المكاسب عقب بيان الاحتياطي الاتحادي.



وأعلن الاحتياطي الاتحادي اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين 0.0% و0.25% دون تغيير، كما ألمح إلى عدم رفعها قبل عام 2024.



وكشف البنك المركزي في بيانه عن رفع توقعاته إزاء النمو الاقتصادي وقوة سوق العمل خلال العامين الجاري والمقبل بالتزامن مع ارتفاع التضخم خلال 2021.



وأوضح البنك المركزي أنه يتوقع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.5% في عام 2021 مقارنة بتوقعات سابقة عند نمو نسبته 4.2%.



وتوقع البنك نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.3% في عام 2022 مقارنة بتقديرات سابقة عند نمو بنسبة 3.2%، لكنه خفض التوقعات إزاء النمو في عام 2023 إلى 2.2% من 2.4% في السابق.



وفي البيان أيضا، توقع الاحتياطي الاتحادي انخفاض معدل البطالة في البلاد إلى 4.5% في العام الجاري مقارنة بتوقعات سابقة عند 5%، كما يتوقع انخفاض البطالة إلى 3.9% ثم إلى 3.5% في عامي 2022 و2023.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.3% أو ما يعادل 20 سنتا وأغلق الخام عند 64.60 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 65.3 دولار وأقل سعر عند 63.6 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 0.6% أو ما يعادل 39 سنتا وأغلق عند 68 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.8 دولار وأقل سعر عند 67.2 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.6% (ما يعادل 189 نقطة) إلى 33015 نقطة، وسجل أعلى مستوى 33047 نقطة وأقل مستوى عند 32782 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 53 نقطة) إلى 13525 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13595 نقطة وأقل مستوى عند 13272 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 3974 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3983 نقطة وأقل مستوى عند 3935 نقطة.