شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة ترتفع للجلسة الخامسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الأربعاء للجلسة الخامسة على التوالي بفعل قوة الطلب والمشتريات الصينية على السلع الزراعية الأمريكية، كما ارتفعت عقود القمح للجلسة الثالثة على التوالي، بينما اتجهت الصويا نحو الانخفاض.



كانت وزارة الزراعة الأمريكية قد ذكرت أمس في بيان أن مبيعات الولايات المتحدة من الذرة إلى الصين بلغت في المجمل 1.156 مليون طن، وهو المستوى الأعلى منذ يناير/كانون الثاني.



وأوضحت الوزارة أن هذه المبيعات جاءت بعد الإعلان عن أسبوع قوي من عمليات التفتيش على الذرة تمهيدا للتصدير.



ويتوقع محللون مزيدا من الطلب الصيني على السلع الزراعية الأمريكية في الفترة المقبلة.



هذا، وتستعد روسيا لوقف التدخل بقيود تنظيمية على صادراتها الزراعية من الحبوب، وذلك عندما تستقر الأسواق، بحسب تصريحات مسؤولين حكوميين.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو إيجابي بحلول الساعة 20:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92 نقطة وأقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مايو/أيار بنسبة 0.4% إلى 5.58 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.58 دولار وأقل سعر عند 5.52 دولار.