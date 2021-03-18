شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فورد" يرتفع مع سماح الشركة لموظفيها باستمرار العمل من المنزل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فورد موتور" خلال تداولات اليوم الأربعاء مع عودة الأسهم الأمريكية للانتعاش بالإضافة إلى إبلاغ الشركة موظفيها بإمكانية العمل من منازلهم حتى بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا.



وصرحت مديرة الموارد البشرية في شركة السيارات الأمريكية "كيرستين روبنسون" أن منظومة العمل لدى "فورد" تم تحديثها لتتيح للموظفين استمرار العمل من منازلهم والقدوم لحضور الاجتماعات وأنشطة معينة بالشركة عند الطلب.



وذكرت الشركة أن نظام العمل بشكله الجديد سوف يدخل حيز التنفيذ بداية من يوليو/تموز القادم وسوف يطبق على العمالة الإدارية لا عمال المصانع.



وكانت العديد من الشركات على مستوى العالم قد أبلغت موظفيها بإمكانية العمل من منازلهم بسبب تفشي جائحة كورونا، وذكر الملياردير الأمريكي "بيل جيتس" بأن هذا النمط ربما يستمر ويصبح شيئا تقليديا حتى بعد انتهاء جائحة كورونا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "فورد" بحلول الساعة 19:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 12.6 دولار، وسجل أعلى سعر عند 12.7 دولار وأقل سعر عند 12.2 دولار.