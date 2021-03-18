شكرا لقرائتكم خبر عن "والت ديزني" تنوي إعادة افتتاح متنزهين ترفيهيين في ولاية كاليفورنيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "والت ديزني" خلال تداولات اليوم الأربعاء مع استمرار تخفيف قيود الإغلاق في الولايات المتحدة الأمر الذي دفع الشركة للإعلان عن إعادة افتتاح متنزهين ترفيهيين تابعين لها في ولاية كاليفورنيا.



وصرح المدير التنفيذي للشركة "بوب تشاك" في حوار لـ"سي إن بي سي" بأن المتنزهين سيعاد افتتاحهما في الثلاثين من أبريل/نيسان القادم بعد قرار ولاية كاليفورنيا بتخفيف قيود الإغلاق.



وكانت ولاية كاليفورنيا قد أعلنت إعادة فتح الحدائق والمتنزهات ابتداء من الأول من أبريل/نيسان مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وطاقة استيعابية تتراوح بين 15% و35% بناء على وتيرة تفشي الفيروس في الولاية.



وتتعافي "والت ديزني" بشكل تدريجي بعد الضغوط التي واجهتها بسبب جائحة كورونا وإجبارها على الاستغناء عن آلاف الموظفين في الولايات المتحدة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "والت ديزني" بحلول الساعة 19:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 194.9 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 196.1 دولار في حين سجل أقل سعر عند 191.7 دولار.