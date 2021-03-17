شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنهي الجلسة على ارتفاع طفيف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الأربعاء رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وفي ظل متابعة الأسواق لبيان الاحتياطي الاتحادي.



وأعلن الاحتياطي الاتحادي اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين 0.0% و0.25% دون تغيير، كما ألمح إلى عدم رفعها قبل عام 2024.



وعلاوة على ذلك، كشف البنك المركزي في بيانه عن رفع توقعاته إزاء النمو الاقتصادي وقوة سوق العمل خلال العامين الجاري والمقبل بالتزامن مع ارتفاع التضخم خلال 2021.



وتوقع الاحتياطي الاتحادي انخفاض معدل البطالة في البلاد إلى 4.5% في العام الجاري مقارنة بتوقعات سابقة عند 5%، كما يتوقع انخفاض البطالة إلى 3.9% ثم إلى 3.5% في عامي 2022 و2023.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو إيجابي بحلول الساعة 19:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92 نقطة وأقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وفي نهاية الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بنسبة 0.2% أو ما يعادل 6 سنتات وأغلق المعدن النفيس عند 26.06 دولار للأوقية.