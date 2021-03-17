شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع بعد استيعاب تصريحات رئيس البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين أمام الدولار الأمريكي على نحو طفيف خلال تداولات اليوم الأربعاء عقب صدور بيانات إيجابية وبعد استيعاب تصريحات محافظ البنك المركزي الياباني "هاروهيكو كورودا".



وأوضح "كورودا" بأن البنك المركزي ربما يبدأ في إنهاء برنامج التيسير الكمي بشكل تدريجي عند مراجعة سياسته النقدية يوم الجمعة المقبل، وذلك نتيجة زيادة تكاليف التيسير الكمي المتمثل في الاقتراض الرخيص المتواصل الأمر الذي يعد نقطة فارقة لهذا البرنامج الضخم في فترة قيادة كورودا للبنك المركزي.



وأشار إلى أن البنك المركزي ربما سيوضح على الأرجح مدى السماح للعائد على السندات الحكومية اليابانية للارتفاع من مستوى صفر بالمائة وإمكانية اتخاذ خطوات من شأنها معالجة الآثار الجانبية على الاقتصاد جاء إقرار فائدة سالبة.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن الميزان التجاري الياباني سجل عجزا بنحو 0.04 تريليون ين في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات بتسجيل عجز قدره 0.10 تريليون ين.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 108.8، وسجل أعلى سعر اليوم عند 109.3 وأقل سعر عند 108.7.