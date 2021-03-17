شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص خسائره رغم ارتفاع أعلى من المتوقع في المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء، وقلص الخام خسائره على الرغم من صدور بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت ارتفاعا أعلى من التوقعات.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 2.4 مليون برميل إلى 500.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون ارتفاعها بحوالي 400 ألف برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي مليون برميل خلال نفس الفترة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو إيجابي بحلول الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92 نقطة وأقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بحلول الساعة 16:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 64.2 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 65.3 دولار وأقل سعر عند 63.6 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 1.15 إلى 67.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.8 دولار وأقل سعر عند 67.2 دولار.