شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 17-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 17-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للجلسة الثالثة على التوالي، باستثناء صعود هامشي لمؤشر إيجي إكس 70، وسط عمليات بيع مكثفة من المتعاملين المصريين، وخسر رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 673.790 مليار جنيه.

إيقاف تداول 18 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ العبوات الطبية، المجموعة المصرية العقارية، الإسكندرية للغزل والنسيج، راية القابضة للاستثمارات المالية، جلاكسو سميثكلاين، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، العبور للاستثمار العقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، العالمية للاستثمار والتنمية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الملتقى العربي للاستثمارات، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، المصرية للدواجن، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس). إيقاف تداول 18 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ العبوات الطبية، المجموعة المصرية العقارية، الإسكندرية للغزل والنسيج، راية القابضة للاستثمارات المالية، جلاكسو سميثكلاين، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، العبور للاستثمار العقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، العالمية للاستثمار والتنمية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الملتقى العربي للاستثمارات، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، المصرية للدواجن، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس).





البورصة تخسر 3.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للجلسة الثالثة على التوالي، باستثناء صعود هامشي لمؤشر إيجي إكس 70، وسط عمليات بيع مكثفة من المتعاملين المصريين، وخسر رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 673.790 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 494.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.5 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.26% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.57%، والعرب على 4.17% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.02%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 274.7 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، 175.6 ألف جنيه، 13 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 12 مليون جنيه، 283.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28%، ليغلق عند مستوى 11190 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2156 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13637 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4318 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 2092 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1388 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 72 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 25.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.97%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.34%.

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا بسعر إغلاق 23.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.82%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.917 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.79%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 29.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.72%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.56%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 1.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.52%.

- واد كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 25.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.60%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 4.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.39%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 29.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.04%.