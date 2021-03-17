شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى للتأمين يوصى بإنشاء وحدة للتنمية المستدامة بكل شركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى الاتحاد المصرى للتأمين بتشجيع الشركات على إنشاء وحدة للتنمية المستدامة بكل شركة، على غرار ما قام به الاتحاد المصرى للتأمين والذى يعد أول اتحاد تأمين فى المنطقة، يقوم بإنشاء لجنة متخصصة للتنمية المستدامة وعلاقتها بالتأمين، وذلك من خلال ورشة العمل الافتراضية تحت عنوان: "المسؤولية الاجتماعية للشركات كوسيلة للتنمية المستدامة: من منظور صناعة التأمين". والتى عقدها باللغة الإنجليزية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021 بحضور أكثر من 100 مشارك.

وبحسب بيان للاتحاد تعد هذه الورشة رقم 2 من سلسلة ورش العمل التى سيقوم الاتحاد بإقامتها تحت منصته الإلكترونية SPI Hub، وخلال فعاليات الورشة تم مناقشة عدد من الموضوعات منها تعريف التنمية المستدامة وأهدافها وعلاقة ذلك بمؤسسات وشركات الأعمال، والمحفزات التى تدفع الشركات إلى المساهمة فى المسؤولية المجتمعية، والأهداف الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للشركات وآلية تنفيذها، ودور شركات الأعمال فى المجتمع مع إعطاء أمثلة من الشركات العاملة فى صناعة التأمين بالمملكة المتحدة.

عرض تجربة منطقة الخليج فى كيفية قيام الشركات والمؤسسات المصرفية بتطبيق أهداف التنمية المستدامة فى نماذج الأعمال الخاصة بها.

وقد اختتمت فعاليات ورشة العمل بإلقاء الضوء على محاولة تغيير ثقافة القائمين على الشركات والمؤسسات المالية ، للقيام بتبنى الأعمال التى تحقق أهداف التنمية المستدامة ، وكذلك إعطاء التدريب اللازم للموظفين فى تلك الشركات للتعرف على الآلية التى يمكن من خلالها تبنى نماذج أعمال تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وشارك فى فعاليات الورشة علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والدكتور كريم سرور، أستاذ مشارك في المحاسبة وحوكمة الشركات ونائب رئيس قسم المحاسبة، كلية نيوكاسل لإدارة الأعمال، جامعة نورثمبريا، المملكة المتحدة،وسينا حبوس، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للتنمية المستدامة ورئيس قسم التنمية المستدامة التابع لهيئة الرقابة المالية، و زيبا عسكر، رئيس مركز الدرسات المصرفية والمالية بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وقد قام بإدارة الورشة، الدكتور طارق سيف، الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين.