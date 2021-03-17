شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أسترا الصناعية" تبحث توزيع 75 هللة للسهم في 11 أبريل المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت مجموعة أسترا الصناعية، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، يوم 11 أبريل المُقبل، وذلك للتصويت على توزيع أرباح بقيمة 60 مليون ريال خلال العام 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.75 ريال للسهم، بما نسبته 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وبحسب البيان، تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يتم تحديد موعد الصرف لاحقاً.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 115.4 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 29.7 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع المبيعات وإجمالي الربح في قطاعي الأدوية، والكيماويات المتخصصة.

وارتفعت المبيعات إلى 2.047 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 1.9 مليار ريال خلال العام 2019.