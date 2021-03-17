شكرا لقرائتكم خبر عن 14.7 مليون ريال أرباح "صندوق الأهلي ريت" في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة الأهلي المالية، اليوم الأربعاء، عن البيانات المالية لصندوق الأهلي ريت 1 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقيه صافي ربح بلغ 14.724 مليون ريال، بإجمالي مصاريف بلغ 21.642 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق حقق صافي دخل بلغ 10.460 مليون ريال عن فترة التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2020، مُحققة دخل تشغيلي بلغ 20 مليون ريال.

يُذكر أن الصندوق قام توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الأهلي ريت 1 عن الفترة من 1 يوليو 2020 إلى 31 ديسمبر 2020، بقيمة 44.687 مليون ريال.

وأشار الصندوق، في بيان سابق، بأن التوزيعات النقدية ستتم على أساس 137.500 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح موزع تبلغ 0.325 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هي 3.25%.