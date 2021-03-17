شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض تزامنا مع ارتفاع طفيف للدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك مع متابعة الأسواق لبيان الاحتياطي الاتحادي.



وأعلن الاحتياطي الاتحادي اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين 0.0% و0.25% دون تغيير، كما ألمح إلى عدم رفعها قبل عام 2024.



وعلاوة على ذلك، كشف البنك المركزي في بيانه عن رفع توقعاته إزاء النمو الاقتصادي وقوة سوق العمل خلال العامين الجاري والمقبل بالتزامن مع ارتفاع التضخم خلال 2021.



وفي البيان أيضا، توقع الاحتياطي الاتحادي انخفاض معدل البطالة في البلاد إلى 4.5% في العام الجاري مقارنة بتوقعات سابقة عند 5%، كما يتوقع انخفاض البطالة إلى 3.9% ثم إلى 3.5% في عامي 2022 و2023.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو إيجابي بحلول الساعة 18:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92 نقطة وأقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.2% أو ما يعادل 3.8 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1727.1 دولار للأوقية.