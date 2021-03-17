شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي الاتحادي يثبت الفائدة ويلمح إلى عدم رفعها قبل عام 2024 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن الاحتياطي الاتحادي اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين 0.0% و0.25% دون تغيير، كما ألمح إلى عدم رفعها قبل عام 2024.



وعلاوة على ذلك، كشف البنك المركزي في بيانه عن رفع توقعاته إزاء النمو الاقتصادي وقوة سوق العمل خلال العامين الجاري والمقبل بالتزامن مع ارتفاع التضخم خلال 2021.



وأوضح البنك المركزي أنه يتوقع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.5% في عام 2021 مقارنة بتوقعات سابقة عند نمو نسبته 4.2%.



وتوقع البنك نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.3% في عام 2022 مقارنة بتقديرات سابقة عند نمو بنسبة 3.2%، لكنه خفض التوقعات إزاء النمو في عام 2023 إلى 2.2% من 2.4% في السابق.



وفي البيان أيضا، توقع الاحتياطي الاتحادي انخفاض معدل البطالة في البلاد إلى 4.5% في العام الجاري مقارنة بتوقعات سابقة عند 5%، كما يتوقع انخفاض البطالة إلى 3.9% ثم إلى 3.5% في عامي 2022 و2023.



وفيما يتعلق بالتضخم، رفع البنك المركزي توقعاته لمؤشر الإنفاق الاستهلاك الشخصي إلى 2.4% في عام 2021 مقارنة بتوقعات سابقة عند 1.8%، لكنه توقع انخفاض المؤشر في عامي 2022 و2023 إلى 2% و2.1% على الترتيب.