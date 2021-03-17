شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للدولار الأمريكي قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل الترقب عن كثب في الأسواق لقرار الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".



وكان قد بدأ أمس اجتماع البنك المركزي الأمريكي لمناقشة السياسة النقدية مع استمرار جائحة "كورونا" ومعاناة الاقتصاد الأكبر في العالم من تداعيات الأزمة.



وسوف يعلن الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم عن قراره بخصوص معدل الفائدة وسط توقعات بتثبيتها عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، وعقب ذلك، سيعقد رئيس البنك المركزي "جيروم باول" مؤتمراً صحفيا للتعليق على القرار.



كان رئيس البنك المركزي "جيروم باول" قد صرح الشهر الماضي بأن الاقتصاد الأمريكي واجه تباطؤا في وتيرة التوظيف والتضخم، لكنه يتوقع تعافيا في وقت لاحق هذا العام.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو إيجابي بحلول الساعة 17:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92 نقطة وأقل مستوى عند 91.8 نقطة.