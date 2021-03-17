شكرا لقرائتكم خبر عرض مشاريع البنية التحتية على 200 ممثل للقطاع الخاص الأمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ركزت أعمال القمة الافتراضية للبنية التحتية الأمريكية السعودية، على مشاريع البنية التحتية الحالية والمستقبلية في السعودية وعلى الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة لأكثر من 200 مشارك من القطاع الخاص الأمريكي، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص السعودي، وشملت الشركات المشاركة قادة الصناعة في الولايات المتحدة في مجالات إدارة النفايات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والترفيه، والسفر والسياحة، والمواصلات والتنقل.

ونظم مجلس الغرف السعودية ووزارة التجارة الأمريكية والجهات الحكومية ذات الصلة بالمملكة أعمال القمة بمشاركة واسعة من ممثلي الشركات من البلدين، وحضور رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان، ووكيل وزارة الاستثمار لجذب وتطوير الاستثمار المهندس محمد الوكيل، وكبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية، وعلى رأسهم القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالرياض مارتينا سترونج، ووكيلة وزارة التجارة الأمريكية بالإنابة لشؤون التجارة الدولية ديان فاريل، وممثلون عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وصندوق الاستثمارات العامة.

تعريف بالفرص

وأكد العجلان استعداد المجلس للعمل مع الشركاء التجاريين الأمريكيين للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة في ظل رؤية المملكة 2030 والمساهمة في نقل وتوطين الخبرات والتكنولوجيا الأمريكية الرائدة للسوق السعودي.

محادثات مثمرة

وقالت ديان فاريل «لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة تجاه شركائنا في الخليج، وأعتقد أن هذه القمة قدمت فرصة فريدة لتعزيز النمو والتعافي الاقتصادي بشكل متبادل من خلال الصادرات والاستثمار، وقد أجرينا سلسلة محادثات مثمرة».

وأضافت «نيابة عن وزارة التجارة الأمريكية، نتطلع إلى لعب دور محوري في مشاريع البنية التحتية هذه، بالإضافة إلى بحث سبل فتح آفاق جديدة لتعميق علاقتنا التجارية».

وقال القائم بالأعمال سترونج «تقدر بعثة الولايات المتحدة الدعم الذي قدمه مجلس الغرف السعودية لعقد قمة البنية التحتية الافتراضية لأول مرة بين الولايات المتحدة والمملكة، حيث تسهم العديد من الشركات الأمريكية بالفعل في مشاريع رؤية المملكة 2030 البارزة، ونأمل أن تجلب المزيد من الشركات الأخرى تقنياتها وخبراتها وحلولها ذات المستوى العالمي إلى المملكة».

لقاءات ثنائية

وسينظم مجلس الغرف السعودية ووزارة التجارة الأمريكية ممثلة بالملحقية التجارية بالسفارة الأمريكية لدى المملكة خلال الفترة من 28 مارس وحتى 5 أبريل 2021 لقاءات ثنائية افتراضية بين أصحاب الأعمال السعوديين ونظرائهم الأمريكيين لمناقشة آفاق التعاون والشراكة بين الجانبين في البنية التحتية في المجالات السابق ذكرها.

وزارة التجارة الأمريكية هي الجهة الرئيسة في حكومة الولايات المتحدة المعنية بتشجيع التجارة، فهي تعمل على تعزيز الصادرات الأمريكية عبر مكاتبها البالغ عددها 107 مكاتب، بالإضافة إلى دبلوماسييها التجاريين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 18 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.