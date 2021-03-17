«سدايا» تتفق مع الاتصالات السعودية لتأسيس بنية تحتية للذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» ممثلة بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الاتصالات السعودية، لتأسيس بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.

ووقع الاتفاقية من جانب «سدايا» الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في الهيئة المهندس عامر القحطاني، فيما مثل STC نائب الرئيس لقطاع تطوير الأعمال بوحدة الأعمال في الشركة الدكتور سلطان بن سعيد.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الحلول وتطويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي للمجالات الصحية، والمدن الذكية والبنية التحتية، بحضور نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي صالح العثيم، والرئيس التنفيذي لمجموعة STC المهندس ناصر الناصر، والمشرف على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد التويجري.

وتأتي الاتفاقية لدراسة تأسيس بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، والبحث في فرص تمكين خبراء الذكاء الاصطناعي في مجال الأعمال وتطوير معمل الذكاء الاصطناعي للتطوير، إضافة للتوسع في الحلول التقنية وتنفيذها وتقديم الخدمات المشتركة مع الجهات الحكومية، وبحث تطوير الفرص الاستثمارية التي تضمن تقديم حلول تقنية شاملة ومتكاملة بما يخدم توجهات الجهات الحكومية ورؤية 2030.

وأكد التويجري أن الاتفاقية تأتي لتؤكد حرص «سدايا» بتمكين القطاع الحكومي والخاص من المضي قدما نحو الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل ما تحظى به من بنية تحتية متطورة ستمكن - بإذن الله - من الوصول إلى مراتب متقدمة عالميا في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز التعاون بين الطرفين، وتقديم حلول مبتكرة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، واستثمار الفرص في هذا المجال الحيوي بما يدعم تحقيق الرؤية المستقبلية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة.

يذكر أن الاتفاقية تؤكد حرص الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» على تقديم حلول رقمية وتطويرها، باستخدام الذكاء الاصطناعي والمضي قدما في تحقيق رؤية 2030، بالتعاون مع (STC) بصفتها ممكنا للتحول الرقمي في المملكة، وحرصها على استمرارية تقديمها للحلول الرقمية والذكية والمبتكرة، لتمكين التحول الرقمي لقطاع الأعمال سواء الحكومي أو الخاص بمختلف أحجامه وتخصصاته لضمان استمرارية العمل والوصول إلى جميع العملاء.