40 ريالا سعر الطرح النهائي لأسهم ذيب لتأجير السيارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» أمس، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم شركة ذيب لتأجير السيارات بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي عند 40 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 6010% من إجمالي الأسهم المطروحة.

وأوضحت «تداول» أن الجهات المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 12.9 مليون سهم عادي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

وأفادت بأنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص 1.29 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى، مبينة أن طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد ستكون لمدة يوم واحد فقط في 21 مارس الحالي، عن طريق البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك الأهلي التجاري.

الاكتتاب في أسهم شركة ذيب لتأجير السيارات

تحديد سعر الطرح النهائي بـ 40 ريالا للسهم الواحد

المرحلة الأولى (اكتتاب المؤسسات):







إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة



نسبة تغطية بلغت 6010% من إجمالي الأسهم المطروحة



الجهات المشاركة اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة



خصص لها 12,900,000 سهم عادي



تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة



المرحلة الثانية (اكتتاب الأفراد):