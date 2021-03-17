شكرا لقرائتكم خبر 40 ريالا سعر الطرح النهائي لأسهم ذيب لتأجير السيارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت «تداول» أن الجهات المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 12.9 مليون سهم عادي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.
وأفادت بأنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص 1.29 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى، مبينة أن طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد ستكون لمدة يوم واحد فقط في 21 مارس الحالي، عن طريق البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك الأهلي التجاري.
الاكتتاب في أسهم شركة ذيب لتأجير السيارات
تحديد سعر الطرح النهائي بـ 40 ريالا للسهم الواحد
المرحلة الأولى (اكتتاب المؤسسات):
- إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة
- نسبة تغطية بلغت 6010% من إجمالي الأسهم المطروحة
- الجهات المشاركة اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة
- خصص لها 12,900,000 سهم عادي
- تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة
المرحلة الثانية (اكتتاب الأفراد):
- تخصيص 1,290,000 سهم عادي تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للأفراد
- اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد سيكون لمدة يوم واحد في 21/3/2021
- الاكتتاب عن طريق البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، البنك الأهلي التجاري
كانت هذه تفاصيل خبر 40 ريالا سعر الطرح النهائي لأسهم ذيب لتأجير السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.