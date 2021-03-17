شكرا لقرائتكم خبر 755 % ارتفاع طلبات الإفصاح عن الموجودات الاستثمارية للمتوفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقت هيئة السوق المالية خلال العام الماضي 2924 طلبا عبر الخدمة الالكترونية للإفصاح عن الموجودات الاستثمارية للمتوفى التي أطلقتها في منتصف مايو 2019، في حين كان معدل الطلبات السنوية التي ترد للهيئة قبل إطلاق هذه الخدمة، التي كانت تتم من خلال الحضور الشخصي لمقر الهيئة، 342 طلبا، وبذلك ارتفع معدل ورود هذه الطلبات بنسبة بلغت نحو 755% خلال عام 2020 مقارنة بمعدل الطلبات السنوية الواردة قبل إطلاق هذه الخدمة.

وتتيح هذه الخدمة للورثة أو وكيلهم الشرعي الاطلاع على بيانات الأوراق المالية والحسابات الاستثمارية العائدة للمتوفى من خلال الربط المباشر للهيئة مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية ومؤسسات السوق المالية عبر مسار إلكتروني، حيث تتولى الهيئة إحالة طلبات الإفصاح الواردة لها إلى تلك الجهات للإفصاح عنها، وذلك في إطار تطوير منظومة السوق المالية وتعزيز الثقة، وسعيا من الهيئة إلى تسهيل إجراءات الإفصاح ومساعدة الورثة على الإسراع في إتمام عملية الحصر لورثة المتوفى.

وتتميز الخدمة بسهولة تقديم الطلب عبر موقع الهيئة الالكتروني في أي وقت وتمكين صاحب الطلب من الاطلاع على البيانات الاستثمارية في أي وقت، فضلا عن أنها أسهمت في تقليص المدة المستغرقة للرد على مقدم الطلب من معدل 20 يوم عمل إلى معدل 5 أيام عمل.

كما تمكن الخدمة الورثة من تقديم طلبات الإفصاح عن طريق موقع الهيئة الالكتروني وفق شروط محددة، ويمكن لورثة المتوفى (كل من تضمنه صك حصر الورثة) أو الوكيل الشرعي عن الورثة الاستفادة من الخدمة الالكترونية عبر تقديم طلب إلى الهيئة يتضمن صورة لصك حصر الورثة، وصورة من شهادة الوفاة للمورث، بالإضافة إلى رقم الهوية الوطنية للوريث إذا كان مواطنا أو رقم الإقامة إذا كان مقيما، أما إذا كان مقدم الطلب وكيلا فيجب أن يشتمل الطلب على رقم الوكالة الشرعية وإرفاق صورة من الوكالة الشرعية، ويشترط على كل حال وجود حساب (أبشر) لمقدم الطلب للتحقق من بياناته، وللاستفادة من الخدمة يرجى زيارة رابط خدمة الإفصاح عن الموجودات الاستثمارية للمتوفى.

خدمة الإفصاح

عن الموجودات الاستثمارية للمتوفى



تتيح للورثة أو وكيلهم الشرعي الاطلاع على بيانات الأوراق المالية والحسابات الاستثمارية العائدة للمتوفى من خلال الربط المباشر للهيئة مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية ومؤسسات السوق المالية عبر مسار الكتروني

عدد الطلبات:

2020 : 2924 طلبا

2019 : 342 طلبا

نسبة الزيادة : 755%

مميزات الخدمة