شكرا لقرائتكم خبر طرح 6 عقارات بمزاد «اليمامة» في الخرج والأفلاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
المزاد العلني
وتقرر إقامة المزاد الكترونيا عبر موقع (emazad.sa)، لبيع 6 عقارات سكنية مختلفة المساحات، صباح الثلاثاء 23-3-2021 في تمام الساعة التاسعة، حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء 24-3-2021، وسيتم بث وقائعه مباشرة عبر الحسابات الرقمية، داعية المستثمرين الراغبين في المزيد من الإيضاحات إلى زيارة الموقع الالكتروني للمزاد، أو الاتصال بالرقم الموحد، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن أماكن قامت بمزاد الكتروني (درر الرياض) منذ شهر حظي بنجاح منقطع النظير ومشاهدات عالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي -ولله الحمد-؛ مما أسهم في زيادة قيمتها السوقية بأعلى المستويات وبمشاركة للمزايدين من الرياض وكافة مناطق المملكة؛ والتي وظفت الشركة لها كافة الوسائل الرقمية في المزايدة.
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