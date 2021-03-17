شكرا لقرائتكم خبر طرح 6 عقارات بمزاد «اليمامة» في الخرج والأفلاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت «أماكن» للمزادات التجهيزات اللازمة لطرح 6 عقارات للمزايدة في مدينتي الخرج والأفلاج بمنطقة الرياض وبقرار من محكمة التنفيذ، وإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، بالمزاد الالكتروني، وذلك مواكبة للتحول الرقمي لرؤية 2030 وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة ورفع مستوى التنافسية، واتباعا للبروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ، وحرصا على سلامة الجميع.

المزاد العلني

وتقرر إقامة المزاد الكترونيا عبر موقع (emazad.sa)، لبيع 6 عقارات سكنية مختلفة المساحات، صباح الثلاثاء 23-3-2021 في تمام الساعة التاسعة، حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء 24-3-2021، وسيتم بث وقائعه مباشرة عبر الحسابات الرقمية، داعية المستثمرين الراغبين في المزيد من الإيضاحات إلى زيارة الموقع الالكتروني للمزاد، أو الاتصال بالرقم الموحد، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن أماكن قامت بمزاد الكتروني (درر الرياض) منذ شهر حظي بنجاح منقطع النظير ومشاهدات عالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي -ولله الحمد-؛ مما أسهم في زيادة قيمتها السوقية بأعلى المستويات وبمشاركة للمزايدين من الرياض وكافة مناطق المملكة؛ والتي وظفت الشركة لها كافة الوسائل الرقمية في المزايدة.