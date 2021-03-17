شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة «الجواز اللوجستي العالمي» تتوسع في أمريكا الجنوبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يشهد «الجواز اللوجستي العالمي»؛ برنامج الولاء الفريد الذي تأسس بهدف تعزيز الفرص التجارية بين الأسواق الناشئة، توسعاً في أمريكا الجنوبية مع توقيع وزارة العلاقات الخارجية في الأورجواي، مذكرة تفاهم مع المبادرة.

وقد انضمت أكثر من 10 دول حتى الآن، إلى المبادرة، منها الهند وجنوب إفريقيا وإندونيسيا وغيرها. كما يشارك فيها عدد من كبريات الشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك «يو بي إس» و«فايزر» و«سوني» و«جونسن أند جونسن» و«إل جي».

وباعتبارها واحدة من أوائل دول أمريكا الجنوبية المشاركة في البرنامج، يأتي الإعلان بعد تسجيل مطار مونتيفيديو، ليؤكد مكانة الأورجواي في مبادرة الجواز اللوجستي العالمي.

ويوفر موقع الأوروجواي لمبادرة «الجواز اللوجستي العالمي» نقطة اتصال بالدول المستهدفة، بما فيها الباراجواي والأرجنتين وتشيلي.

وستستفيد المنطقة بشكل كبير من البنية التحتية والخبرات اللوجستية للشركات في دبي، مثل موانئ دبي العالمية، والإمارات للشحن الجوي، اللتين ستؤديان دوراً مهماً في تعزيز التجارة بين الأوروجواي وبقية العالم.

ووقّع مذكرة التفاهم وزير العلاقات الخارجية في الأوروجواي، فرانسيسكو بوستيلو، ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، سلطان أحمد بن سليّم.

وتؤكد مذكرة التفاهم التزام حكومة الأوروجواي بتنمية التجارة، حيث قال في هذا الإطار: «لا شك في أن التوقيع على مذكرة التفاهم سيسهم في إنشاء علاقات اقتصادية وطيدة تسهم في انخراط الأوروجواي في الاقتصاد الدولي، وتستند إلى سمعة الدولة ومكانتها المميزة على الساحة الدولية.

كما ستكون لهذه المذكرة انعكاسات إيجابية في تسهيل حركة البضائع والحد من تكاليف الشحن بقدر المستطاع، ما من شأنه تشجيع الصادرات والاقتصاد ككل. وستسهل هذه الخطوة تبادل المعرفة والخبرات التجارية بما يفيد القطاعين العام والخاص».

وقال مايك باسكاران الرئيس التنفيذي لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي: «منذ إطلاق مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، لقيت ترحيباً واسع النطاق من الحكومات والمؤسسات التجارية حول العالم، لما تقدمه من مزايا للاقتصادات المحلية والتجار والشركات. ولا شك في أن توسعنا وانضمام أعضاء وشركاء جدد إلى المبادرة، يؤكد أهمية تعزيز الفرص التجارية بين الأسواق الناشئة».

وأضاف: «تمثل مبادرة الجواز اللوجستي العالمي الآن، نادياً تجارياً من 11 دولة، يعرض إمكانية بناء نظام تجاري مرن وإعادة تصوّر كيفية نقل السلع والخدمات حول العالم».

جدير بالذكر أن الجواز اللوجستي العالمي يوفر للشركات حول العالم، فرصاً لتحسين طرق التجارة الحالية، وتطوير طرق جديدة من خلال أول برنامج ولاء لوجستي في العالم لوكلاء الشحن والتجار. كما أنه يذلّل العقبات التجارية غير الجمركية، من خلال تحفيز التجارة وتنميتها عبر عمليات تجارية أكثر كفاءة وأقل كلفة.