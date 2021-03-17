شكرا لقرائتكم خبر عن مساهمو «دبي الوطنية للتأمين» يوافقون على توزيع 30% نقداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، عن موافقة المساهمين على الحصول على نسبة 30% من الأرباح؛ أي ما قيمته 34.65 مليون درهم.

وحققت الشركة صافي أرباح 55.07 مليون درهم عام 2020، على الرغم مما حمله العام المنصرم من تحديات مع تفشي جائحة «كوفيد ـ 19». وقد أبلغت شركة التأمين مساهميها في اجتماعها السنوي العام الذي انعقد، الأربعاء، أن إجمالي الاكتتاب بلغ 317.27 مليون درهم خلال عام 2020، فيما سجّل صافي إيرادات الاكتتاب 53.590 مليون درهم.

وتوجّه خلف أحمد الحبتور، رئيس مجلس إدارة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، بالشكر إلى جميع الشركاء العاملين في قطاع التأمين، وإلى جميع المساهمين تقديراً لدعمهم الراسخ خلال العام المنصرم الذي كان حافلاً بالتحديات، قائلاً: «إن المحَن هي الاختبار الحقيقي للأشخاص وطبائعهم الأصيلة. أود أن أتوجه بالشكر إلى مساهمينا وشركائنا في الأعمال، وشركات إعادة التأمين على ثقتهم بشركتنا». وتابع الحبتور: «كان العام المنصرم حافلاً بالتحديات لقطاع التأمين، على صعيدَي توقعات النمو واستمرارية الأعمال. يجب أن تكون شركات التأمين جاهزة لرفع التحديات واقتناص الفرص الناجمة عن الزيادة السريعة في قبول المستهلكين للتكنولوجيات الرقمية التي تُحدث تحولاً جذرياً في عمليات قطاع التأمين».