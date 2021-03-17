شكرا لقرائتكم خبر عن الغرير: الارتقاء بالخدمات المصرفية الرقمية للحد من تداعيات «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

عقد اتحاد مصارف الإمارات أول اجتماع افتراضي لمجلسه الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لهذا العام، بحضور الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين لأعضاء الاتحاد، وبرئاسة عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

ركّز الاجتماع على استعراض مبادرات ومشاريع اللجان الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد للعام 2021، بدايةً باستراتيجية التوطين في القطاع المصرفي مع لجنة الموارد البشرية، والمرحلة الثانية من مشروع «أخلاقيات البيع»، وتطوير أساليب «إدارة الثروات في الإمارات» مع شركة استشارية متخصصة، واقتراحات لجنة الامتثال في الاتحاد من أجل مكافحة عمليات الاحتيال في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى تجديد الحملة للوطنية لمكافحة الاحتيال» للعام 2021، و«عمليات رهن المركبات».

وسلط الاجتماع الضوء على نتائج مؤشر ثقة العملاء للعام 2020، والتقرير السنوي لاتحاد مصارف الإمارات للعام 2020، والمؤتمر الافتراضيّ حول الأمن السيبراني الذي نظمه الاتحاد في 3 و4 فبراير 2021، وتخريج الدفعة الأولى من برنامج التوعية المالية «غاية» في السابع من مارس الجاري بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية –معاً، وكافة المبادرات المتبادلة والمشتركة مع مصرف الإمارات المركزي.

مبادرات جديدة

وقال عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «يرتكز العمل المصرفي على ثقة العملاء ومتانة العلاقة بهم، ومن هذا المنطلق يواصل اتحاد المصارف العمل جنباً إلى جنب مع مصرف الإمارات المركزي وأعضاء الاتحاد على مبادرات جديدة للحد من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، حفاظاً على المستوى العالي لثقة العملاء في القطاع المصرفي الإماراتي، إما من خلال تثقيفهم حول أفضل الممارسات للإدارة المالية من خلال برامج التوعية المالية، أو من خلال الارتقاء بالخدمات المصرفية الرقمية التي تركز على التطبيقات المبتكرة الجديدة والحلول المصرفية الرقمية الآمنة، بالإضافة إلى العمل على الحماية المالية وسلامة العملاء من خلال تجديد واستمرارية الحملة الوطنية للتوعية ضد الاحتيال لعام 2021 بالشراكة مع المصرف المركزي وشرطة أبوظبي وشرطة دبي».

وأضاف: «نحن على ثقة من جهود لجاننا الفنية المتخصصة الـ 26، بتوجيه ودعم وتنسيق من المصرف المركزي في دولة الإمارات وأعضاء اتحاد مصارف الإمارات، لضمان صحة ومتانة النظام المصرفي على المدى الطويل بشكل عام».