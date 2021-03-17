شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات لعشر شركات مدرجة في أبوظبي ودبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تناقش الجمعية العمومية لشركة «إعمار للتطوير» مقترح عدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين، وذلك خلال اجتماعها يوم 8 أبريل/ نيسان القادم. وتناقش الجمعية العمومية كذلك تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 والتصديق عليه، تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.

أقرت الجمعية العمومية لشركة «الظفرة للتأمين» توزيع أرباح بواقع 40% من القيمة الاسمية للسهم كأرباح نقدية بإجمالي 40 مليون درهم، بواقع 40 فلساً للسهم الواحد، على أن يكون تاريخ الدفع في 18 أبريل، وتاريخ آخر يوم شراء 24 مارس الجاري.

أقرت الجمعية العمومية لشركة «الفجيرة لصناعات البناء» توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% من رأس المال، عن العام الماضي بإجمالي 40.796 مليون درهم، على أن يكون تاريخ الدفع خلال شهر، وتاريخ آخر يوم للشراء في 25 مارس.

صادق مجلس إدارة شركة «الفجيرة الوطنية للتأمين» على مقترح بتوزيع أرباح نقدية وأسهم منحة على المساهمين عن العام الماضي، ودعا لعقد الجمعية العمومية في 25 أبريل القادم.

تنعقد الجمعية العمومية لمجموعة «أغذية» في 8 أبريل القادم للنظر في توزيع أرباح نقدية بنسبة 16.5%، بما يوازي 0.165 درهم للسهم الواحد والبالغة قيمتها الإجمالية 118.8 مليون درهم.

تعقد شركة الوطنية للتكافل (وطنية) اجتماع الجمعية العمومية في 8 أبريل القادم للنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال؛ أي ما يعادل 15 مليون درهم عن العام الماضي.