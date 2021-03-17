شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات لعشر شركات مدرجة في أبوظبي ودبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
- متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تناقش الجمعية العمومية لشركة «إعمار للتطوير» مقترح عدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين، وذلك خلال اجتماعها يوم 8 أبريل/ نيسان القادم. وتناقش الجمعية العمومية كذلك تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 والتصديق عليه، تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.
أقرت الجمعية العمومية لشركة «الظفرة للتأمين» توزيع أرباح بواقع 40% من القيمة الاسمية للسهم كأرباح نقدية بإجمالي 40 مليون درهم، بواقع 40 فلساً للسهم الواحد، على أن يكون تاريخ الدفع في 18 أبريل، وتاريخ آخر يوم شراء 24 مارس الجاري.
- أقرت الجمعية العمومية لشركة «الفجيرة لصناعات البناء» توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% من رأس المال، عن العام الماضي بإجمالي 40.796 مليون درهم، على أن يكون تاريخ الدفع خلال شهر، وتاريخ آخر يوم للشراء في 25 مارس.
- صادق مجلس إدارة شركة «الفجيرة الوطنية للتأمين» على مقترح بتوزيع أرباح نقدية وأسهم منحة على المساهمين عن العام الماضي، ودعا لعقد الجمعية العمومية في 25 أبريل القادم.
- تنعقد الجمعية العمومية لمجموعة «أغذية» في 8 أبريل القادم للنظر في توزيع أرباح نقدية بنسبة 16.5%، بما يوازي 0.165 درهم للسهم الواحد والبالغة قيمتها الإجمالية 118.8 مليون درهم.
تعقد شركة الوطنية للتكافل (وطنية) اجتماع الجمعية العمومية في 8 أبريل القادم للنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال؛ أي ما يعادل 15 مليون درهم عن العام الماضي.
- وافق مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) على عقد اجتماع الجمعية العمومية في 18 أبريل القادم.
- أعلنت «مجموعة الشارقة» أن مجلس إدارة سيجتمع في 28 مارس الجاري لاقتراح توزيع أرباح من عدمه، وتحديد موعد الجمعية العمومية.
- تعقد شركة «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» اجتماع الجمعية العمومية في 10 أبريل القادم، للنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام الماضي.
- سجلت شركة «أسمنت رأس الخيمة» خسائر متراكمة بقيمة 119.79 مليون درهم، بما يعادل 23.8% من رأس المال، مؤكدة اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة لخفض تكلفة الإنتاج مع المحافظة على جودة المنتج.