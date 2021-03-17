شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تنهي مكاسب 4 جلسات متتالية تحت ضغط «القيادية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 0.78% - سوق دبي 2600 نقطة

0.05% - سوق أبوظبي 5746.17 نقطة

«إعمار العقارية» 1.35%-

«أبوظبي الأول» 0.14%-

أنهت الأسهم المحلية مكاسب 4 جلسات متتالية، لتسجل تراجعات متفاوتة في جلسة يوم الأربعاء، وسط ضغوط بيعية من جهة، وعمليات جني أرباح من جهة أخرى، في وقت لم ينجح سوى «اتصالات» في الصعود أمام تراجع باقي الأسهم القيادية، مع ملاحظة بقاء السيولة فوق المليار درهم. ولوحظ استمرار الأجانب (غير العرب) في الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 44.6 مليون درهم كمحصلة شرائية، بينما بعضهم بمراكزه الشرائية في سوق دبي، على وقع عمليات شراء ضعيفة لم تتجاوز 260 ألف درهم كمحصلة شرائية.

وصعد سهم «اتصالات» 0.96% الأمر الذي ساهم في تقليص تراجعات سوق أبوظبي إلى نسبة هامشية بلغت 0.05% رغم نزول «أبوظبي الأول» و«التجاري»، بينما تعرض سوق دبي لضغوط «إعمار» و«دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» متراجعاً مؤشره 0.78%.

وسجلت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.16 مليار درهم، منها 1.04 مليار درهم في سوق أبوظبي و119.4 مليون درهم في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 242.7 مليون سهم، توزعت بواقع 175.13 مليون سهم في أبوظبي، و67.6 مليون سهم في دبي. وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 36 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 5231 صفقة.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.78% إلى مستوى 2600 نقطة مع تراجع المؤشرات القطاعية كافة باستثناء التأمين. وهبط قطاع العقار 1.3% بعد هبوط «إعمار العقارية» 1.35% و«إعمار للتطوير» 3.49% و«إعمار مولز» 0.55% و«داماك» 1.72% في مقابل ارتفاع «ديار» 0.38% و«الاتحاد العقارية» 0.76%.

ونزل قطاع البنوك 0.58% مع نزول «دبي الإسلامي»0.41% و«الإمارات دبي الوطني» 0.85%. وهبط قطاع الاستثمار 0.95% نتيجة هبوط «دبي للاستثمار» 0.62% و«دبي المالي» 1.83% و«شعاع كابيتال» 2.19%. وانخفض قطاع النقل 0.23% نتيجة انخفاض «العربية للطيران» 1.53% فيما ارتفع «أرامكس» 0.76% و«الخليج للملاحة» 0.58%.

سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة هامشية بلغت 0.05% عند مستوى 5746.17 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والتأمين والطاقة والصناعة والسلع والخدمات.

ونزل قطاع البنوك 0.4% نتيجة نزول «أبوظبي الأول» 0.14% و«أبوظبي التجاري» 1.27% فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.2%. وانخفض قطاع الطاقة 0.14% مع انخفاض «أدنوك للتوزيع» 0.23% واستقرار «طاقة» و«دانة غاز» من دون تغيير. وفي المقابل، ارتفع قطاع الاتصالات 0.96% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع العقار هامشياً بنسبة 0.04% بعد ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 0.76% فيما اس تقر «الدار» من دون تغيير. واستقر قطاع الاستثمار مع استقرار كل من «العالمية القابضة» و«إشراق» و«الواحة كابيتال».

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 27.85 مليون درهم مغلقاً عند 3.65 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة قدرها 25 مليون درهم ليغلق عند 4.78 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» مستقطباً 10.8 مليون درهم من إجمالي التداولات وأقفل سعره عند 11.6 درهم.

وفي سوق أبوظبي، ظلت الزعامة لـ«أبوظبي الأول» بـ244 مليون درهم مغلقاً عند 14.68 درهم، تلاه «الدار العقارية» بتداولات قدرها 229.2 مليون درهم وأقفل عند 3.74 درهم، ثم «العالمية القابضة» باستحواذه على 187.2 مليون درهم مغلقاً عند 49.5 درهم. وسجل «السلام السودان» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 9.09% مغلقاً عند 1.56 درهم، بينما سجل «إعمار للتطوير» التراجع الأكثر بنسبة 3.49% إلى 2.76 درهم. وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق أبوظبي «بلدكو» بنسبة 14% مغلقاً عند 0.228 درهم، بينما جاء في مقدمة المتراجعين «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» بنسبة 10% وأقفل عند 0.72 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 51.2 مليون درهم محصلة شراء، منها 6.6 مليون درهم محصلة شراء العرب و44.6 مليون درهم محصلة شراء الأجانب. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 51.2 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 6.08 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و45.14 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 9.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.14 مليون درهم محصلة شراء العرب و260 ألف درهم فقط كمحصلة شراء الأجانب و8.4 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 9.8 مليون درهم محصلة بيع.

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 4.37 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي، بصافي استثمار بلغ 11.9 مليون درهم محصلة بيع. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 11.9 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهوا نحو التسييل في أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 4.28 مليون درهم محصلة بيع.

