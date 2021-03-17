شكرا لقرائتكم خبر عن «يوم الأم» روابط تصيد إلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذّرت كاسبرسكي من استهداف مجرمي الإنترنت للمتسوقين الذين يبحثون في الإنترنت عن صفقات؛ لشراء هدايا «يوم الأم»، الذي يستقطب ملايين المتسوقين عبر الإنترنت من الباحثين عن الهدايا وتجارب التسوق المثالية؛ لإرضاء أمهاتهم؛ وجعلهن يشعرن بالتميز والحب. وبرز التسوّق عبر الإنترنت بديلاً للسفر من أجل الاجتماع بأفراد العائلة أو الذهاب إلى الأسواق لشراء الهدايا في ظلّ الإجراءات الاحترازية المتبعة في معظم دول العالم من جرّاء الجائحة. ولسوء الحظ، فإن هذا التعبير الجماعي عن الحبّ؛ يجعل جحافل المتسوّقين عبر الإنترنت عُرضة للمحتالين والمتصيدين الذين يحاولون خداع الباحثين عن الصفقات والمتسوقين والإيقاع بهم.

وتنصح كاسبرسكي بتوخي الحذر عند التسوّق عبر الإنترنت في يوم الأم، بعد أن اكتشف خبراء الأمن الرقمي هجوم تصيّد في المنطقة، يطالب المستخدم باختيار هدية من مجموعة من علب الهدايا المجهولة؛ ليحظى بفرصة الفوز بجائزة، كقسيمة هدايا؛ وذلك عن طريق المشاركة في استطلاع قصير للرأي. ونظراً لأن المستخدمين يتسوقون عبر الإنترنت على أي حال، فإن محاولة الفوز بقسيمة هدايا، تبدو وكأنها البديل المعقول وغير مكلف، غير مدركين أن هذا هو الحبل الذي يلعب عليه المحتالون.

ولطالما انتشرت هجمات التصيّد، ونجحت لمجرد أنها تتطور وتتحول بحسب موضوعات الساعة ومجالات الاهتمام الفردي. ويمكن لمجرمي الإنترنت ممارسة الخداع الذهني على ضحاياهم، وإغرائهم بإحساس زائف بالأمان أو جعلهم يعتقدون بأنهم توصلوا إلى صفقة مذهلة. ويمكن أيضاً أن يعرّض المستخدمون أنفسهم للهجوم من خلال الاتصال بشبكة إنترنت لاسلكية عامة غير آمنة أو تسجيل الدخول إلى موقع ويب مزيف أو النقر فوق رابط في رسالة بريد إلكتروني تعِد بصفقة مميزة لهدية يوم الأم أو صفقات أخرى.