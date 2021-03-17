شكرا لقرائتكم خبر عن «تيك توك» تفكر في منافسة فيسبوك بالتراسل الجماعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر مطلعة لرويترز إن منصة تشارك التسجيلات المصورة «تيك توك» قد تطلق خاصية للتراسل الجماعي هذا العام ما سيضع التطبيق الصيني في منافسة مباشرة مع منصات تواصل اجتماعي منافسة مثل فيسبوك.

وقال أحد المصادر إن التراسل الجماعي جزء من خطة شركة «بايت دانس» لتطوير «تيك توك» ليصبح «تطبيقاً أكثر تفاعلية اجتماعيا». وأصبحت هذه الخاصية متوفرة في (دوين) وهي النسخة الصينية من «تيك توك» منذ 2019.

ومن المتوقع أن تسهم خاصية للدردشة الجماعية في زيادة استخدام التطبيق لمدة أطول. ويتوسع تيك توك، الذي يحظى بشعبية بين المراهقين والشبان في البث المباشر والتجارة الإلكترونية والدردشة الجماعية ما سيتيح للشخصيات المؤثرة اجتماعياً التواصل بسهولة أكبر مع متابعيهم.

وقال شخص آخر إن «بايت دانس» أجرت نقاشات داخلية في العام الماضي بشأن تقديم ميزة الدردشة الجماعية لكنها أحجمت عن إجراء تحديثات كثيرة بعدما تعرض التطبيق للهجوم من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحظرته الهند.

وقال المصدر إنه يجري حالياً تقييم موعد وأماكن طرح خاصية الدردشة الجماعية على «تيك توك». (رويترز)