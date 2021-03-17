شكرا لقرائتكم خبر عن سوق السيارات الأوروبية يسجل في فبراير أسوأ أداء منذ 2013 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّلت سوق السيارات الأوروبية انخفاضاً يقدر بـ19,3% على أساس سنوي، وفقاً للأرقام الصادرة الأربعاء عن اتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين. وقال الاتحاد في بيان إن «تدابير الإغلاق المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19 وعدم اليقين الاقتصادي، مازالا يلقيان بثقلهما على الطلب». مع بيع 771 ألفاً و486 سيارة في الاتحاد الأوروبي، سجل شباط/فبراير أدنى مستوى له منذ 2013 وهو عام سيّئ آخر لقطاع صناعة السيارات.

من بين الأسواق الرئيسية، تبدو إيطاليا الأكثر قدرة على المقاومة (-12,3%) متجاوزة فرنسا (-20,9%). وفي ألمانيا، تراجعت السوق بنسبة 19% وبقيت إسبانيا عند مستوى منخفض جداً (-38,4%) منذ بداية الأزمة. ومن بين الأسواق المتوسطة الحجم، تباطأ الانخفاض في السوق البولندية (-2%) لكن السوق البلجيكية بقيت عند مستوى منخفض (-21,9%). فقط السويد (+5,3%) وإيرلندا (+4,9%) تشهدان نمواً في سوقيهما مقارنة بالشهر الأخير من العام 2020.

وما زالت السوق البريطانية عند مستوى منخفض جداً (-35,5%). من بين مجموعات السيارات الرئيسية، تعتبر رينو الأكثر تضرراً من تباطؤ السوق إذ تم بيع 72132 سيارة (-27,9%).

وسجّلت شركة فولكسفاجن انخفاضاً بنسبة 17,4% لكنها ما زالت متقدمة على مجموعة ستيلانتيس الجديدة وهي نتيجة اندماج فيات كرايسلر وبيجو سيتروين (-21,7%). وهبطت مبيعات هيونداي كيا 18,7% وبي إم دبليو 9,1% وتويوتا 11,4% وديملر 19,3% وفورد 19,5%. (أ.ف.ب)