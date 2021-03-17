شكرا لقرائتكم خبر عن تيباس يأمل بعودة جزء من الجماهير في إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، عن أمله بعودة جزء من الجماهير إلى مدرجات ملاعب الأندية المحترفة في الدرجتين الأولى والثانية في بلاده في إبريل/ نيسان، إذا سمح تطور جائحة «كوفيد-19» بذلك.

وقال تيباس في لقاء جمعه بصحفيين محليين: مضى عام على تفشي وباء كورونا، لقد تعلّمنا، ونأمل أن نشهد عودة نسبة مئوية من الجماهير في المدرجات في الأسبوع الثالث من إبريل.

بيد أنه أشار إلى أن الأمر سيحصل فقط في حال سمحت الظروف بذلك.

وتابع: الجميع ينتبه بالنسبة إلى أسبوع الآلام في الفترة من 28 مارس/ آذار، إلى الرابع من إبريل/ نيسان المقبل، لعيد الفصح حيث عادة ما يسافر خلاله المواطنون الإسبان إلى الخارج. إنها فترة هامة لمعرفة كيف ستتطوّر الأمور. نأمل جميعاً بعدها أن نتمكن من تحديد موعد في أسرع وقت ممكن.

في المقابل، قالت إيريني لوسانو رئيسة المجلس الأعلى للرياضة الإسبانية، موازية لمنصب وزيرة: إذا رأينا بعد أسبوع الآلام أنه لا وجود لموجة رابعة، نستطيع في حينها التفكير في أسئلة هامة للمتفرجين وأنصار الأندية، ونأمل جميعا أن نتمكن من تحديد موعد في أسرع وقت ممكن.

واتخذت إسبانيا التي شهدت اكثر من 3 ملايين حالة إيجابية بكوفيد-19 نتج عنها 72595 وفاة، إجراءات صحية خلال أسبوع الآلام من أجل تحاشي موجة جديدة من العدوى.