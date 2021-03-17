شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن مبارك يستقبل السفير العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في قصره الأربعاء، مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق لدى الدولة.

ورحب الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بالسفير العراقي، وبحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق بما يخدم المصالح المشتركة كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان مستجدات جائحة "كوفيد-19" والإجراءات الاحترازية والوقائية في البلدين وتدابير العمل المشترك لمواجهة تداعياتها. وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقتها الاستراتيجية مع دول العالم انطلاق من مبادئ الأخوة الإنسانية التي تجسد قيمها الراسخة في التعايش والحوار والسلام والتضامن الإنساني بين المجتمعات والشعوب بما يحقق الازدهار العالمي.

وقال إن الإمارات حريصة على تنمية العلاقات الأخوية مع العراق الشقيق وتعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق تطلعاتهما إلى مستقبل مزدهر ومشرق .

من جانبه أكد السفير الدكتور مظفر مصطفى الجبوري حرص جمهورية العراق على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين مشيدا بجهود الإمارات في إرساء قيم السلام والتسامح والتعايش على مستوى العالم بما يعزز مبادئ الأخوة الإنسانية.

وأشاد بدور الإمارات الإنساني الفاعل على الساحة الدولية من خلال تعزيز العمل الدولي المشترك لضمان وصول لقاح كوفيد 19 إلى جميع دول العالم في ظل الظرف الراهنة التي يشهدها العالم بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الشعوب.(وام)