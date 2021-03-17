شكرا لقرائتكم خبر عن قانوني يتوقع إعادة مباراة النصر وكلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي البيتي

توقع مصدر قانوني مطلع، إعادة مباراة النصر وكلباء في دوري الخليج العربي التي جرت الثلاثاء، وشهدت ارتكاب الحكم خطأ فنياً.

وقال المصدر القانوني إن الحكم يحيى الملا ارتكب خطأ قانونياً يستدعي إعادة المباراة على غرار مباراة البحرين وأوزبكستان في تصفيات كأس العالم عام 2011، وأوضح أن لجنة الانضباط على الأرجح، ستتجه إلى الإعادة خاصة بعد شكوى كلباء المتضرر من النتيجة التي انتهت عليها المقابلة.

وعلى صعيد لجنة الحكام علم «الخليج الرياضي»، أن الحكام الدوليين السابقين محمد عمر وصلاح أمين ويعقوب الحمادي مرشحون لعضوية اللجنة، ويُستبعد صدور قرار بالاستعانة بحكام أجانب، كما يستبعد تبعية اللجنة لرابطة دوري المحترفين.