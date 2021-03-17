ما هي شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل؟.. البنك المركزي يجيب

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف البنك المركزي تفاصيل مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات تليفزيونية نقلتها صحيفة "اليوم السابع"، إن الحد الأقصى لسعر الوحدة بالنسبة لمحدودى الدخل يصل إلى 350 ألف جنيه، على ألا يزيد دخل الأعزب عن 4500 جنيها، والأسرة 6 آلاف جنيها شهريا.

وأضاف نجم أن القسط الشهري يصل إلى 1127 جنيها لمدة 30 عاما، بالنسبة لمحدودي الدخل بفائدة 3 %.

وعن الدخل المتوسط، أوضح نائب محافظ البنك المركزي أن الحد الأقصى لسعر الشقة لمتوسطى الدخل، لا يزيد عن مليون جنيها، مشترطا ألا يزيد الدخل عن 10 آلاف جنيه للأعزب و 14 ألف للأسرة شهريًا.

وعن بعض الشروط الأخرى، قال: "يحصل المستفيد على شقة واحدة فقط، وفي حالة الوفاة تنقل إلى الورثة ، ويجب تسديد باقى الأقساط، كما يشترط أن تكون الشقة كاملة ومشطبة بالمرافق وقابلة للتسجيل ولا يوجد عليها مخالفات."

وتوقع نائب محافظ البنك المركزي بدء تطبيق المبادرة خلال أقل من أسبوعين، مشيراً إلى أن المبادرة ستغطى 200 ألف شقة، فى حال إذا كان ثمن الشقة الواحدة 500 ألف جنيه، ويزيد العدد في حال انخفاض سعر الشقة عن الـ 500 ألف.