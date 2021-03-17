شكرا لقرائتكم خبر عن 11 قطاعًا يهبط بالبورصة المصرية بجلسة الأربعاء على رأسها خدمات النقل والشحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.86%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.5%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.06%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.92%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.74%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.64%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.49%.

كما تراجع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.42%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.11%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.01%، فيما ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.76%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.7%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.49%، ثم قطاعي العقارات والتجارة والموزعون بنسبة 0.19%، 0.04%، على التوالى.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للجلسة الثالثة على التوالي، باستثناء صعود هامشي لمؤشر إيجي إكس 70، وسط عمليات بيع مكثفة من المتعاملين المصريين، وخسر رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 673.790 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 494.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.5 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.26% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.57%، والعرب على 4.17% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.02%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 274.7 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، 175.6 ألف جنيه، 13 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 12 مليون جنيه، 283.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28%، ليغلق عند مستوى 11190 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2156 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13637 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4318 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 2092 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1388 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 72 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.