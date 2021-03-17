شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم النصائح للمحافظة على "فتيس" السيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد "فتيس السيارة " من الأجزاء الأكثر عرضة للتهالك إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح للحفاظ عليه أطول فترة ممكنة، لذا لابد من معرفة كاملة بالطريقة الصحيحة للتعامل معه، نظراً لأن صيانته تتكلف الكثير من الأموال، وإليكم مجموعة من الخطوات التى يجب اتباعها للحفاظ عليه.

س: هل هناك خطوات للحفاظ على فتيس السيارة؟

ج: تعتبر النقلات الأساسية فى كل فتيس هى حرف الـ"P" الخاص بالركنة، وحرف الـ"R" ويعنى "مارشدير"، بينما يعنى حرف الـ"N" وضع المرور أو الوضع الساكن، وحرف الـ"D" يعنى وضع القيادة.

لذا يجب الابتعاد عن استخدام وضع الـ"P" إلا فى إشارات المرور الطويلة أو عند الركن للحفاظ على عمر الفتيس.

س: هل هناك مدة محددة لصلاحية زيت الفتيس ؟ وهل يجب علينا تغييره؟

ج: بالفعل توجد مدة محددة لزيت الفتيس وبعدها يكون غير صالح ولابد من تغيير زيت الحركة كل مسافة 100 ألف كيلو تقريباً مع مراعاة الكشف عليه باستمرار وتزويده فى حالة نقصه.

س: هل الانتقال بين النقلات أثناء القيادة خطر أم لا؟

ج: نعم يعتبر الانتقال من وضع إلى آخر أثناء سير العربية حتى وإن كانت الحركة بسيطة خطر جدا وقد يؤدى إلى تلف الفتيس.

س: هل إيقاف السيارة من خلال الفرامل أفضل أم بتغيير النقلات؟

ج: بالفعل إيقاف السيارة من خلال الفرامل أفضل بكثير ثم بعدها اختيار الوضع المناسب وهو p للحفاظ على عمر الفتيس .

س: هل من الضرورى الضغط على الفرامل أثناء تغيير النقلات أم لا؟

ج: لابد من الضغط على الفرامل أثناء تغيير النقلات حتى لا تفقد فتيس السيارة.