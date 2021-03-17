شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، ومع ترقب قرار الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.



وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في كندا بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي دون توقعات بارتفاع نسبته 0.7%.



وباستثناء بعض السلع الأكثر تذبذبا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الكندي بقيمته الأساسية بنسبة 0.3% في فبراير/شباط بعد ارتفاع نسبته 0.5% خلال يناير/كانون الثاني.



من ناحية أخرى، سوف يعلن الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم عن قراره بخصوص معدل الفائدة وسط توقعات بتثبيتها عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، وبعد سيعقد رئيس البنك المركزي "جيروم باول".



هذا، وتراقب البنوك المركزية العالمية عن كثب تحركات البنك المركزي الأمريكي فيما يتعلق بالسياسة النقدية ومعدل الفائدة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.8013، وسجل أعلى سعر عند 0.8041 في حين سجل أقل سعر عند 0.8005.