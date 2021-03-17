شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل ينخفض بأكثر من 1% رغم التوقعات الإيجابية بقوة الطلب من صناعة البطاريات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الأربعاء على الرغم من التوقعات الإيجابية بشأن الطلب القوي من صناعة البطاريات وشركات السيارات الكهربائية التي تستهدف تأمين إمداداتها من النيكل.



ووقع النيكل وغيره من المعادن تحت وطأة الضغوط في ظل استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



وصعد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 1.66%، وهو المستوى الأعلى في 13 شهرا، كما ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاما إلى 2.4%، وهو أعلى مستوى في 16 شهرا.



وتترقب الأسواق عن كثب قرار الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم بشأن معدل الفائدة وسط توقعات بتثبيتها دون تغيير.



وفي سياق منفصل، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو إيجابي بحلول الساعة 13:21 بتوقيت جرينتش عند 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 13:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 15976.6 دولار للطن.