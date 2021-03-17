شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزونات النفط في أمريكا بأكثر من مليوني برميل في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 2.4 مليون برميل إلى 500.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون ارتفاعها بحوالي 400 ألف برميل.



وارتفع مخزون البنزين بنحو 0.5 مليون برميل إلى 232.1 مليون برميل، بينما صعد مخزون المقطرات بنحو 0.3 مليون برميل إلى 137.7 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي مليون برميل خلال نفس الفترة.